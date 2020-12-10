Китайський вірус продовжує лютувати в Україні, особливо страждає від нього Одеса
Кілька місяців поспіль регіон входить до першої трійки-п'ятірки за найбільшою кількістю хворих на ковід.
Одна з лікарів, на правах анонімності, розповіла, що Одеська "первинка" медичної допомоги, як і місцеві лікарні, захлинаються від кількості хворих, яких з кожним днем все більше, пише видання
Медик зізналася що бригади на тестування приїжджають через 5-8 днів. А результатів тестів, взятих ще минулої середи, немає досі.
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Крім того, за результатами ПЛР доводиться їздити самим лікарям за списками, адже виявляється, в 21-му столітті відправити на е-мейл не виходить.
"Хворих все більше. Телефони червоні: консультую, координую. Бригади на тестування приїжджають через 5-8 днів. Результатів тестів, взятих ще минулої середи, немає досі. Наше МОЗ живе в окремому світі, де все добре, а насправді всі захлинаються, і первинка, і лікарні", – розповіла лікар.
Як повідомили в РНБО, станом на 10 грудня в Одеській області від інфекції померли 27 хворих. Це один з найвищих показників в регіоні за весь час.
За минулу добу виявлено 717 нових випадків коронавірусу – при тому, що останнім часом в регіоні було не менше 1000 хворих на добу. Загальне число інфікованих склало 54 тисячі 840 чоловік.
Одужати вдалося 1176 пацієнтам.
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