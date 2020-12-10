В Одесі та області поліція і родичі шукають трьох чоловіків, які безслідно зникли
Так, правоохоронці оголосили в розшук 45-річний жителя Саврані Олега Михайлович Стукаленко, який 2 грудня пішов з дому і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме, пише Politeka.net
Прикмети: зріст приблизно 180-190 см, середньої статури, карі очі, темне волосся.
Був одягнений в зимову камуфляжну куртку, спортивні чорні штани і чорні черевики. На голові в'язана сіра шапка.
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У поліції просять з будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомляти в Савранське ВП за телефоном (04865) 3-11-84 або»102".
Днем раніше стало відомо про зникнення 37-літнього Сергія Олійника, який 7 грудня з грошима поїхав на автомобілі Renault Master за металом в селище Криве Озеро Миколаївської області і не повернувся.
Його прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 190-95 см, худорлявий, коротке темне волосся.
Був одягнений у коротку чорну болоньеву куртку, темні джинси.
Про це чоловікові прохання повідомляти в Ананьївський ВП за телефоном (04863) 2-12-04.
Також стало відомо, що в Одесі зник літній чоловік.
Зокрема, родичі розшукують 82-річного Леонтія Чабана, який 9 грудня вийшов з дому і більше не повертався. Про це
Відомо, що чоловік проживає в районі 6-ї станції Великого Фонтану. У нього можуть траплятися провали в пам'яті.
Прикмети: зріст 185 сантиметрів, сиве волосся і щетина.
Був одягнений у зелену курточку.
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