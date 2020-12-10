В Одесі та області поліція і родичі шукають трьох чоловіків, які безслідно зникли

Так, правоохоронці оголосили в розшук 45-річний жителя Саврані Олега Михайлович Стукаленко, який 2 грудня пішов з дому і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме, пише Politeka.net

Прикмети: зріст приблизно 180-190 см, середньої статури, карі очі, темне волосся.

Був одягнений в зимову камуфляжну куртку, спортивні чорні штани і чорні черевики. На голові в'язана сіра шапка.

У поліції просять з будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомляти в Савранське ВП за телефоном (04865) 3-11-84 або»102".



Днем раніше стало відомо про зникнення 37-літнього Сергія Олійника, який 7 грудня з грошима поїхав на автомобілі Renault Master за металом в селище Криве Озеро Миколаївської області і не повернувся.

Його прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 190-95 см, худорлявий, коротке темне волосся.

Був одягнений у коротку чорну болоньеву куртку, темні джинси.

Про це чоловікові прохання повідомляти в Ананьївський ВП за телефоном (04863) 2-12-04.



Також стало відомо, що в Одесі зник літній чоловік.

Зокрема, родичі розшукують 82-річного Леонтія Чабана, який 9 грудня вийшов з дому і більше не повертався. Про це передавати дочка зниклого пенсіонера Юлія Колеснікова.

Відомо, що чоловік проживає в районі 6-ї станції Великого Фонтану. У нього можуть траплятися провали в пам'яті.

Прикмети: зріст 185 сантиметрів, сиве волосся і щетина.

Був одягнений у зелену курточку.

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