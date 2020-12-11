В Одесі викрили чоловіків, які під виглядом комунальників вкрали сотню рослин на Алеї Слави

Подробиці інциденту розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net

Так, протягом декількох днів двоє чоловіків, видаючи себе за комунальників, викопували з клумб на Алеї Слави кущі декоративної рослини цинерарія.

Своїми діяннями вони завдали КП "Міськзелентрест" збитків на двадцять тисяч гривень.

Поліція розшукала зловмисників. Ними виявилися чоловіки у віці 33 років. Вони зізналися, що рослини реалізовували на ринку, а виручені тридцять тисяч гривень вже встигли витрати.

Затриманих копи відправили в СІЗО. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 КК України (Крадіжка). Їм загрожує до п'яти років в'язниці.

Раніше ми писали, що в Одесі активізувалися домушники під час планових відключень електрики в будинках.

Так, в одній з багатоповерхівок вулиці Івана та Юрія Лип 26, злодії обнесли квартиру під час планового відключення електрики.

За словами очевидців, іншим сусідам зловмисники попсували замки, або і зовсім скрутили їх.

Також ми повідомляли, як жінки обчистили квартиру чоловіка, з яким познайомилися в центрі Одеси, а потім напросилися до нього в гості.

Вони винесли з житла всі цінні речі-побутову техніку, гаджети та інше. Загальна сума завданих збитків склала близько 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу

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