В Одесі викрили чоловіків, які під виглядом комунальників вкрали сотню рослин на Алеї Слави
Подробиці інциденту розповіли в місцевій поліції, передає Politeka.net
Так, протягом декількох днів двоє чоловіків, видаючи себе за комунальників, викопували з клумб на Алеї Слави кущі декоративної рослини цинерарія.
Своїми діяннями вони завдали КП "Міськзелентрест" збитків на двадцять тисяч гривень.
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Поліція розшукала зловмисників. Ними виявилися чоловіки у віці 33 років. Вони зізналися, що рослини реалізовували на ринку, а виручені тридцять тисяч гривень вже встигли витрати.
Затриманих копи відправили в СІЗО. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 КК України (Крадіжка). Їм загрожує до п'яти років в'язниці.
Раніше ми писали, що в Одесі активізувалися домушники під час планових відключень електрики в будинках.
Так, в одній з багатоповерхівок вулиці Івана та Юрія Лип 26, злодії обнесли квартиру під час планового відключення електрики.
За словами очевидців, іншим сусідам зловмисники попсували замки, або і зовсім скрутили їх.
Також ми повідомляли, як жінки обчистили квартиру чоловіка, з яким познайомилися в центрі Одеси, а потім напросилися до нього в гості.
Вони винесли з житла всі цінні речі-побутову техніку, гаджети та інше. Загальна сума завданих збитків склала близько 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, що в Одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу
Як повідомляла Politeka, в Одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"
Також Politeka писала, спритні злодійки промишляють під Одесою: "одній всього 15 років"