В Одесі розшукується поліцією 12-річна Вероніка Алейник

Про це Politeka стало відомо з повідомлення в ДУ Нацполіції в Одеській області. Дівчинка розшукується Хаджибеєвським відділенням поліції.

Вона пішла з дому в суботу, 12 грудня, близько 23:00 і не повернулася.

Коли Вероніка залишала будинок, вона була одягнена в синю куртку з рожевими кишенями і капюшоном, чорні спортивні штани і чорний светр, взута в сині кросівки.

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Так, 37-річний вітчим з особливою жорстокістю карав свого пасинка, якому лише 5 років: за неправильну вимову наносив хлопчикові моральні і фізичні страждання, змушував всю ніч стояти в кутку або битися головою об стіну. Також він бив дитину ременем, кидав з висоти свого зросту на підлогу, наносив удари ногами в пах.

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Увечері в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що міського голову госпіталізували в інфекційну лікарню. Про це сам Труханів повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

«Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу», - написав мер.

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