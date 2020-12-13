В Одесі розшукується поліцією 12-річна Вероніка Алейник
Про це Politeka стало відомо з повідомлення в ДУ Нацполіції в Одеській області. Дівчинка розшукується Хаджибеєвським відділенням поліції.
Вона пішла з дому в суботу, 12 грудня, близько 23:00 і не повернулася.
Коли Вероніка залишала будинок, вона була одягнена в синю куртку з рожевими кишенями і капюшоном, чорні спортивні штани і чорний светр, взута в сині кросівки.
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Нагадаємо, в Одесі приїжджий з Луганської області знущався над 5-річним хлопчиком на очах його матері.
Так, 37-річний вітчим з особливою жорстокістю карав свого пасинка, якому лише 5 років: за неправильну вимову наносив хлопчикові моральні і фізичні страждання, змушував всю ніч стояти в кутку або битися головою об стіну. Також він бив дитину ременем, кидав з висоти свого зросту на підлогу, наносив удари ногами в пах.
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Увечері в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що міського голову госпіталізували в інфекційну лікарню. Про це сам Труханів повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.
«Сьогодні госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу», - написав мер.
Нагадаємо, що в Одесі вітчим знущався над дитиною на очах у мами
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