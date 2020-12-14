В Одесі водій на Мерседесі протаранив маршрутку з пасажирами

Про це повідомили очевидці в місцевий телеграм-канал "Підслухано Одеса", оприлюднивши відео з місця події, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент трапився вранці на 3-й станції Люстдорфської дороги.

За словами свідків того, що сталося, іномарка в'їхала в маршрутку №150.

У салоні транспортного засобу знаходилося багато людей, проте дивом вдалося уникнути постраждалих.

А ось водієві Мерседеса пощастило менше.

"Приїхала швидка, надає допомогу, але начебто нічого серйозного", - кажуть очевидці.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині туман і слизька дорога могли стати причиною ДТП, в якому постраждала велика кількість людей, у тому числі діти.

Аварія трапилася близько 16: 00 в неділю, 13 Грудня недалеко від села Залізничне в Болградському районі.

Там зіткнулися два автомобілі-Daewoo Lanos і Renault. Удар був настільки сильний, що перший автомобіль, в салоні якого знаходився чоловік з дружиною і трьома дітьми (чотирьох і восьми років), вилетів в кювет. Їх госпіталізували в лікарню. Також постраждали водій з пасажиром, які їхали в Renault.

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