В Одесі водій на Мерседесі протаранив маршрутку з пасажирами
Про це повідомили очевидці в місцевий телеграм-канал "Підслухано Одеса", оприлюднивши відео з місця події, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент трапився вранці на 3-й станції Люстдорфської дороги.
За словами свідків того, що сталося, іномарка в'їхала в маршрутку №150.
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У салоні транспортного засобу знаходилося багато людей, проте дивом вдалося уникнути постраждалих.
А ось водієві Мерседеса пощастило менше.
"Приїхала швидка, надає допомогу, але начебто нічого серйозного", - кажуть очевидці.
Раніше ми повідомляли, що на Одещині туман і слизька дорога могли стати причиною ДТП, в якому постраждала велика кількість людей, у тому числі діти.
Аварія трапилася близько 16: 00 в неділю, 13 Грудня недалеко від села Залізничне в Болградському районі.
Там зіткнулися два автомобілі-Daewoo Lanos і Renault. Удар був настільки сильний, що перший автомобіль, в салоні якого знаходився чоловік з дружиною і трьома дітьми (чотирьох і восьми років), вилетів в кювет. Їх госпіталізували в лікарню. Також постраждали водій з пасажиром, які їхали в Renault.
Нагадаємо, що на Одещині автоледі в'їхала в поліклініку на машині, кадри: "хотіла без черги"
А ще Politeka писала, що в Одесі збили пішоходів: кадри з місця трагедії
Також Politeka повідомляла, що у центрі Одеси позашляховик відкинуло на тротуар, люди розлетілися по сторонах: момент ДТП потрапив на відео