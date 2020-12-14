На трасі Одеса-Чорноморськ виникла колосальна проблема з рухом

Так, у понеділок, 14 грудня, затор утворився на ділянці перед понтонною переправою, у бік Чорноморська. Рух автомобілів сильно ускладнений, починаючи від АЗС "Сокар", повідомляє місцевий ресус ІТ3.

Пробку спровокував вантажівки, які вишикувалися низкою вздовж дороги і повертають у бік рибного порту.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині туман і слизька дорога могли стати причиною ДТП, в якому постраждала велика кількість людей, у тому числі діти.

Аварія трапилася близько 16: 00 в неділю, 13 грудня недалеко від села Залізничне в Болградському районі.

Там зіткнулися два автомобілі-Daewoo Lanos і Renault. Удар був настільки сильний, що перший автомобіль, в салоні якого знаходився чоловік з дружиною і трьома дітьми (чотирьох і восьми років), вилетів в кювет. Їх госпіталізували в лікарню. Також постраждали водій з пасажиром, які їхали в Renault.

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водій на Мерседесі протаранив маршрутку з пасажирами №150.

У салоні транспортного засобу знаходилося багато людей, проте дивом вдалося уникнути постраждалих. А ось водієві Мерседеса пощастило менше.

"Приїхала швидка, надає допомогу, але начебто нічого серйозного", - кажуть очевидці.

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