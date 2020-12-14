На трасі Одеса-Чорноморськ виникла колосальна проблема з рухом
Так, у понеділок, 14 грудня, затор утворився на ділянці перед понтонною переправою, у бік Чорноморська. Рух автомобілів сильно ускладнений, починаючи від АЗС "Сокар", повідомляє місцевий ресус
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Раніше ми повідомляли, що на Одещині туман і слизька дорога могли стати причиною ДТП, в якому постраждала велика кількість людей, у тому числі діти.
Аварія трапилася близько 16: 00 в неділю, 13 грудня недалеко від села Залізничне в Болградському районі.
Там зіткнулися два автомобілі-Daewoo Lanos і Renault. Удар був настільки сильний, що перший автомобіль, в салоні якого знаходився чоловік з дружиною і трьома дітьми (чотирьох і восьми років), вилетів в кювет. Їх госпіталізували в лікарню. Також постраждали водій з пасажиром, які їхали в Renault.
Також ми писали про те, що в Одесі на 3-й станції Люстдорфської дороги
водій на Мерседесі протаранив маршрутку з пасажирами №150.
У салоні транспортного засобу знаходилося багато людей, проте дивом вдалося уникнути постраждалих. А ось водієві Мерседеса пощастило менше.
"Приїхала швидка, надає допомогу, але начебто нічого серйозного", - кажуть очевидці.
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