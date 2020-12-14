Влада Одеси попередила жителів, як відзначатимуться новорічні свята в місті
Незважаючи на те, що в розпал епідемії День міста в Одесі відзначали з розмахом, проігнорувавши всі карантинні обмеження, на Новий Рік такого вже не буде.
Як повідомив віце-мер Павло Вугельман, через пандемію доведеться відмовитися від традиційного концерту на Думській площі, а також грандіозного салюту, передає Politeka (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до конц)
Замість цього одеситам пропонують відзначати новорічні свята в режимі онлайн.
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"Головна ялинка міста традиційно засяє в День Святого Миколая - 19 грудня. В цей же день запрацює і резиденція Діда Мороза в Літньому театрі, вона працюватиме щодня до 7 січня (з 14:00 до 18:00). По Приморському бульвару курсуватиме святковий паровозик для дітей, там же будуть солодкі частування для одеситів і гостей міста, а біля Дюка встановлять святкову карусель. Для всіх дітей і карусель, і паровозик працюватимуть у святкові дні безкоштовно. Всі заходи будуть проводитися з урахуванням жорстких карантинних обмежень — - розповів заступник міського голови.
Основна частина концертів пройде онлайн на офіційному сайті міста і в соцмережах.
Щоб уникнути великого скупчення людей, святкові феєрверки влаштують в кожному районі окремо.
До цього ми вже повідомляли, що стан зараженого китайським вірусом мера Одеси Геннадія Труханова різко погіршився.
Увечері в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що міського голову госпіталізували в інфекційну лікарню. Про це сам Труханов повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
"Госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що величезна подяка нашим лікарям і медперсоналу», - написав мер.
Нагадаємо, що медик розповіла, як вірусна епідемія душить Одесу: "" швидкі і лікарні захлинаються"
Як писала Politeka, у лікарні Одеси пішов з життя підліток, якого лікували два тижні
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