Влада Одеси попередила жителів, як відзначатимуться новорічні свята в місті

Незважаючи на те, що в розпал епідемії День міста в Одесі відзначали з розмахом, проігнорувавши всі карантинні обмеження, на Новий Рік такого вже не буде.

Як повідомив віце-мер Павло Вугельман, через пандемію доведеться відмовитися від традиційного концерту на Думській площі, а також грандіозного салюту, передає Politeka (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до конц)

Замість цього одеситам пропонують відзначати новорічні свята в режимі онлайн.

"Головна ялинка міста традиційно засяє в День Святого Миколая - 19 грудня. В цей же день запрацює і резиденція Діда Мороза в Літньому театрі, вона працюватиме щодня до 7 січня (з 14:00 до 18:00). По Приморському бульвару курсуватиме святковий паровозик для дітей, там же будуть солодкі частування для одеситів і гостей міста, а біля Дюка встановлять святкову карусель. Для всіх дітей і карусель, і паровозик працюватимуть у святкові дні безкоштовно. Всі заходи будуть проводитися з урахуванням жорстких карантинних обмежень — - розповів заступник міського голови.

Основна частина концертів пройде онлайн на офіційному сайті міста і в соцмережах.

Щоб уникнути великого скупчення людей, святкові феєрверки влаштують в кожному районі окремо.

До цього ми вже повідомляли, що стан зараженого китайським вірусом мера Одеси Геннадія Труханова різко погіршився.

Увечері в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що міського голову госпіталізували в інфекційну лікарню. Про це сам Труханов повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"Госпіталізований в інфекційну лікарню. Ситуація під контролем, за що величезна подяка нашим лікарям і медперсоналу», - написав мер.

Нагадаємо, що медик розповіла, як вірусна епідемія душить Одесу: "" швидкі і лікарні захлинаються"

Як писала Politeka, у лікарні Одеси пішов з життя підліток, якого лікували два тижні

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