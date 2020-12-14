Одеські військові промишляли продажем зброї та боєприпасів із зони проведення ООС на Донбасі

Двох військовослужбовців спіймали" на гарячому", повідомили в офісі Генпрокурора і додали, що на проведення цієї операції поліції знадобилося близько шести місяців.

Зокрема, правоохоронці задокументували збут автомата АКС-74У, короткоствольної нарізної зброї калібру 9х18 міліметрів, понад 70 набоїв до нього, понад 2600 патронів калібру 5,45х39 мм, 2100 патронів калібру 7,62 міліметра, 10 запалів ручних гранат, 200 грамів тротилу, 15 патронів до кулемета Дегтярьова-Шпагіна, 5 гранат Ф-1, 3 димових шашок і бронежилетів.

"Загальна вартість "оперативної закупівлі", організованої оперативниками, склала 15 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Обшуки проводилися в будинках і автомобілях фігурантів справи. Підозрюваним загрожує до семи років в'язниці.

Раніше ми писали, що минулого місяця 17-річний хлопець, який працював пастухом, знайшов на околиці селища Сарата бойову гранату РГД-5. Юнак вирішив її оглянути, проте сталося нещастя, боєприпас вибухнув у нього в руках.

Два тижні медики військового госпіталю боролися за його життя, проте лікарі виявилися безсилими і хлопець помер.

Підліток отримав численними осколкові поранення рук, ніг, живота та обличчя, його в дуже важкому стані госпіталізували в лікарню, де ампутували руку.

Весь цей час він перебував у реанімації.

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