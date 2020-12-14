В Ізмаїлі Одеської області молодик накинувся на 12-річну дівчинку, щоб згвалтувати

Як передає Politeka, про це розповіли в прес-службі регіонального ГУНП (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Так, в поліцію звернулася місцева мешканка і розповіла, що невідомий чоловік серед білого дня на вулиці напав на її малолітню дочку. Мати вказала, що зловмисник чіплявся до 12-річної дівчинки– задер їй спідницю, намагався зняти колготи і згвалтувати, проте постраждала встигла забігти у двір і розповіла про те, що трапилося, матері.

Коли жінка вийшла на вулицю, щоб подивитися на хулігана, той вже знайшов собі нову жертву.

Поліція приступила до пошуків і затримала 23-річного безробітного чоловіка на сусідній вулиці. Школярка, яка вчитися в сьомому класі і її мати впізнали нападника.

Затриманому пред'явлено підозру в сексуальному насильстві за ч.4 ст. 153 КК України. Санкція статті передбачає покарання на термін від п'яти до десяти років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі ведуться пошуки молодого чоловіка і дівчини, які безслідно зникли.

Так, родичі шукають 34-річну Алену Нижегородову.

Дівчина покинула палату в міській лікарні №11 ще минулої середи, 9 грудня, і відтоді про неї ніхто нічого не чув.

Особливі прикмети: татуювання на руці у вигляді літери "а".

У день зникнення була одягнена в бузкову куртку з капюшоном і коричневі ботфорти.

Крім того, більше восьми діб в Одесі розшукують безвісти зниклого Артура Ліска. Чоловікові 30 років.

Увечері 5 грудня він сів у трамвай в районі Чорноморки, але вдома так і не з'явився. Прикмети: зріст 180-183 сантиметри, Світло-карі очі, русяве волосся, борода.

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