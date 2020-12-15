Гастролери з Закавказзя напали на одесита і викрали велику суму грошей
Пограбування сталося на вулиці Академіка Корольова в той момент, коли чоловік вийшов зі свого автомобіля. Про це розповіли на порталі одеської поліції, передає Politeka.net,
Один з нападників підбіг і почав бити жертву, а його спільник вихопив з рук сумку з 30 тисячами доларів і зник.
Свідком події став співробітник поліції, який в цей час проходив з дружиною. Він затримав на місці злочину одного з грабіжників, який бив потерпілого і викликав слідчо-оперативну групу.
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Як з'ясувалося, нападниками виявилися уродженці однієї з країн Закавказзя.
37-річному чоловікові повідомили про підозру за ч.5 ст. 186 КК України (Грабіж). Йому загрожує до 13 років в'язниці з конфіскацією майна. Правоохоронці шукають спільника з грошима.
До цього ми повідомляли, як жінки обчистили квартиру чоловіка, з яким познайомилися в центрі Одеси.
Вони напросилися до нього в гості. За столом компанія випивала і коли господар житла захмелів і заснув, жінки надумали обчистити його.
Злодійки винесли з житла всі цінні речі-побутову техніку, гаджети та інше. Загальна сума завданих збитків склала близько 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, що в Одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу
Як повідомляла Politeka, в Одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"
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