Поліцейський з Одеської області попався на великому хабарі в розмірі 3 тисяч доларів

Про це повідомляється на сайті ДБР , передає Politeka.net

Так, було встановлено, що заступник керівника райвідділу поліції в Подільську систематично вимагав гроші за те, щоб не притягувати до кримінальної відповідальності осіб, щодо яких він здійснював досудові розслідування.

Поліцейський гарантував місцевому жителю закриття кримінального провадження за 3000 доларів США.

Його затримали "на гарячому" співробітники СБУ, коли він отримав всю суму хабара.

Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

Раніше ми писали, що одеські військові промишляли продажем зброї та боєприпасів із зони проведення ООС на Донбасі.

Двох військовослужбовців спіймали"на гарячому". На проведення цієї операції поліції знадобилося близько шести місяців.

Зокрема, правоохоронці задокументували збут автомата АКС-74У, короткоствольної нарізної зброї калібру 9х18 міліметрів, понад 70 набоїв до нього, понад 2600 патронів калібру 5,45х39 мм, 2100 патронів калібру 7,62 міліметра, 10 запалів ручних гранат, 200 грамів тротилу, 15 патронів до кулемета Дегтярьова-Шпагіна, 5 гранат Ф-1, 3 димових шашок і бронежилетів.

Загальна вартість "оперативної закупівлі", організованої оперативниками, склала 15 тисяч доларів США.

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