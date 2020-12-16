На Думській площі в Одесі перед будівлею мерії вже нарядили головну ялинку

Вона практично в точності така ж, як і в минулі роки, але з іншими прикрасами. Ялинка штучна, величезна, і її монтаж зайняв багато часу.

Гілки зеленої красуні встановили разом з великими кулями в кольорах міста-жовтими і червоними, пише 7kanal.

Іншими прикрасами стали сніжинки і величезні льодяники, а вершину ялинки прикрашає нестандартна складна верхушка - багатокінцева зірка. Хоч і немає традиційної п'ятикутної зірки, але це вже краще відьомського капелюха, яка кілька днів була встановлена на головній ялинці країни в Києві. Урочисте відкриття намічено на День Святого Миколая - 19 грудня.

Зазначимо, що на прикрасу новорічної зони цього року виділено близько 360 тис.грн. У цю суму входить також вартість гірлянд та інших прикрас для Приморського бульвару, ці гроші стали в нагоді б в місцевих лікарнях, гда вже давно спостерігається колапс через хворих вірусом.

Нагадаємо, що в Одесі на вулиці Дерибасівській встановлюють головний символ нового року - ялинку.

Ялинка на головній вулиці міста складатиметься з живих дерев. На каркас нанизують великі сосни, які і сформують загальну зелену композицію висотою близько 10 метрів. Після монтажу всіх ялин, на них навісять кольорові кулі, гірлянди та інші прикраси.

Нагадаємо, що медик розповіла, як вірусна епідемія душить Одесу.

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