Регіон як і раніше на другому місці

Понад тисячу нових випадків захворювання ковід виявилося в Одеській області за добу

Як передає Politeka.net свіжу статистику оприлюднили на сайті РНБО.

Так, станом на 17 грудня в Одесі та області виявлено 1064 випадки китайського вірусу. Регіон як і раніше залишається на другому місці по країні за кількістю нових випадків зараження.

Всього за час пандемії число хворих на Одещині досягло 61 тисяча 38 осіб.

18 осіб померли за добу від ускладнень, викликаних COVID-19. 853 пацієнти померли за весь час в області, 23185 одужали, 37000 хворіють, у 62818 підозрюють коронавірус.

Всього по Україні підтвердили 12047 нових діагнозів. Найбільше - у Києві (1512). До п'ятірки лідерів, окрім столиці та Одеської області, увійшли також Запорізька (858), Київська (626) та Чернігівська (587) області.

Також раніше повідомлялося, що в МОЗ вже є чіткі протоколи лікування пацієнтів з легкою формою коронавірусу, а також з важким перебігом хвороби. Зараз швидка вибирає хворих, яким допомога потрібна в першу чергу. Тому спочатку виїжджає на виклик до українців з певними симптомами.

Так, за протоколами МОЗ в першу чергу в лікарню потрібно забирати тих хворих, у яких є задишка, низька сатурація і супутні захворювання.

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