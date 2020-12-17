Словесна перепалка з патрульними поліцейськими обернулася для жителя Одеської області інвалідністю

Подробиці розповіли на сайті ДБР, передає Politeka.net

Інцидент трапився ще в лютому 2018 року біля села Ананьєво. Тоді інспектори зупинили автомобіль Форд Фокус, вони запідозрили що водій перебував за кермом у п'яному вигляді. Після суперечки патрульні побили чоловіка до втрати свідомості, а після викликали швидку, яка доставила його в районну лікарню Ананьєва.

Медики діагностували розрив нижнього полюса лівої нирки. Потерпілого обстежив і нарколог і як виявилося, алкоголю в його крові не виявили.

Після цього водія повинні були відвезти в Одеську обласну лікарню для операції. Однак слідчий і заступник начальника одного з відділень поліції вирішили вибити з водія зізнання в тому, що він сів за кермо під дією алкоголю. Вони насильно утримували його 2,5 години і не давали відвезти в лікарню.

В результаті водій отримав 3-ю групу інвалідності.

Поліцейських звинувачують у перевищенні службових повноважень і тортурах. Обвинувальний акт вже направили до суду.

Якщо провину патрульних доведуть, їм загрожує до 10 років в'язниці.

До цього ми повідомляли, що поліцейський з Одеської області попався на великому хабарі в розмірі 3 тисяч доларів.

Так, було встановлено, що заступник керівника райвідділу поліції в Подільську систематично вимагав гроші за те, щоб не притягувати до кримінальної відповідальності осіб, щодо яких він здійснював досудові розслідування.

Поліцейський гарантував місцевому жителю закриття кримінального провадження за 3000 доларів США.

Його затримали" на гарячому " співробітники СБУ, коли він отримав всю суму хабара.

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