Жителів Одеси закликають не забувати про безпеку в період Новорічних свят

Мова зараз піде не про епідемію, а про зимову пожежонебезпеку, про це попередили в прес-службі ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net

Наближається Новий рік і Різдво, а це означає, що всі українці до нього будуть ретельно готуватися. Багато будуть прикрашати гірляндами свої житла, а також наряджати ялинку.

Фахівці переконливо просять одеситів не використовувати зіпсовані новорічні гірлянди, несправні обігрівачі і ні в якому разі не варто залишати дітей поруч з електроприладами самих.

Питання безпеки населення, профілактика виникнення надзвичайних подій, в першу чергу, пожеж, попередження загибелі та травмування людей залишається пріоритетним у діяльності Служби порятунку, тому такі рейди триватимуть і надалі.

У період Новорічних і різдвяних свят всі співробітники ДСНС нестимуть службу в посиленому режимі і готові прийти на допомогу кожному, хто потрапить у біду.

Раніше ми повідомляли, що на Думській площі в Одесі перед будівлею мерії вже нарядили головну ялинку.

Вона практично в точності така ж, як і в минулі роки, але з іншими прикрасами. Ялинка штучна, величезна, і її монтаж зайняв багато часу.

Гілки зеленої красуні встановили разом з великими кулями в кольорах міста-жовтими і червоними.

Крім того, на Думській площі в Одесі перед будівлею мерії вже нарядили головну ялинку.

Вона практично в точності така ж, як і в минулі роки, але з іншими прикрасами. Ялинка штучна, величезна, і її монтаж зайняв багато часу.

Гілки зеленої красуні встановили разом з великими кулями в кольорах міста-жовтими і червоними.

Також ялинку встановили на вулиці Дерибасівській.

Вона складається з живих дерев. На каркас нанизали великі сосни, які і сформували загальну зелену композицію висотою близько 10 метрів. На них навісили кольорові кулі, гірлянди та інші прикраси.

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