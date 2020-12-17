На одеській дорозі поліцейські зупинили маршрутки і висадили всіх пасажирів, у відповідь люди перекрили дорогу

Відеозапис оприлюднили очевидці в Telegram-каналі "Одеса Info", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Так, поліцейські зупинили дві маршрутки №13 і 39 на Новомиколаївській дорозі біля контрольно-пропускного пункту за перевезення стоячих пасажирів.

Люди кричали і обурювалися через те, що не змогли вчасно дістатися на роботу і у своїх справах. Від відчаю вони перекрили трасу і не пропускали автомобілі.

"Совість мали б, свол*чі ви всі", - обурюється незадоволена пасажирка.

До цього ми повідомляли, що в Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею.



Одесит розповів, що інцидент трапився рано вранці в 214 маршрутці на вулиці Декабристів. Водій вибіг і напав зі спини за розрахунок проїзду копійками. Маршрутник розсік пасажиру перенісся і порвав одяг.

Примітно, що потерпілий звернувся не в поліцію, а на сайт мерії.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутка наїхала на пішохода на " зебрі:" відкинуло на авто", фото.

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