На одеській дорозі поліцейські зупинили маршрутки і висадили всіх пасажирів, у відповідь люди перекрили дорогу
Відеозапис оприлюднили очевидці в Telegram-каналі "Одеса Info", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Так, поліцейські зупинили дві маршрутки №13 і 39 на Новомиколаївській дорозі біля контрольно-пропускного пункту за перевезення стоячих пасажирів.
Люди кричали і обурювалися через те, що не змогли вчасно дістатися на роботу і у своїх справах. Від відчаю вони перекрили трасу і не пропускали автомобілі.
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"Совість мали б, свол*чі ви всі", - обурюється незадоволена пасажирка.
До цього ми повідомляли, що в Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею.
Одесит розповів, що інцидент трапився рано вранці в 214 маршрутці на вулиці Декабристів. Водій вибіг і напав зі спини за розрахунок проїзду копійками. Маршрутник розсік пасажиру перенісся і порвав одяг.
Примітно, що потерпілий звернувся не в поліцію, а на сайт мерії.
Нагадаємо, що в Одесі маршрутка наїхала на пішохода на " зебрі:" відкинуло на авто", фото.
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