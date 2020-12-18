Жителів Одеси та області попередили про несприятливі погодні умови
За інформацією Укргідрометцентру, 18 грудня в Одеській області очікується сильний туман, видимість складе не більше 200-500 м.
Через це в регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки.
Згідно з прогнозами синоптиків, туман протримається як мінімум до завтра. Водіння при таких погодних умовах стає небезпечним через погану видимість.
Туман обмежує видимість не тільки для водіїв, але і для пішоходів.
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У зв'язку з цим експерти рекомендують автомобілістам під час Цього погодного явища бути особливо уважними, не порушувати правила дорожнього руху, дотримуватися дистанції і не перевищувати швидкість.
Раніше ми повідомляли, що на автодорозі Київ-Одеса сталася аварія з людськими жертвами. За однією з версій, ДТП сталося внаслідок погіршення погодних умов і, відповідно, стану дорожнього покриття.
Два легкових автомобілі зіткнулися біля зупинки громадського транспорту навпроти села Новоєлизаветівка.
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