Жителів Одеси та області попередили про несприятливі погодні умови

За інформацією Укргідрометцентру, 18 грудня в Одеській області очікується сильний туман, видимість складе не більше 200-500 м.

Через це в регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки.

Згідно з прогнозами синоптиків, туман протримається як мінімум до завтра. Водіння при таких погодних умовах стає небезпечним через погану видимість.

Туман обмежує видимість не тільки для водіїв, але і для пішоходів.

У зв'язку з цим експерти рекомендують автомобілістам під час Цього погодного явища бути особливо уважними, не порушувати правила дорожнього руху, дотримуватися дистанції і не перевищувати швидкість.

Раніше ми повідомляли, що на автодорозі Київ-Одеса сталася аварія з людськими жертвами. За однією з версій, ДТП сталося внаслідок погіршення погодних умов і, відповідно, стану дорожнього покриття.

Два легкових автомобілі зіткнулися біля зупинки громадського транспорту навпроти села Новоєлизаветівка.

За даними інспекторів, автомобіль Opel врізався в Toyota. Водій і пасажирка останнього від отриманих травм загинули на місці події. 42-річний водій Opel відбувся незначними травмами.

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