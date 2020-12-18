В Одесі не обходиться жодного дня без пожежі

Так, стало відомо, що минулої ночі згоріли два вуличних павільйони в різних місцях, - один в центрі міста, інший на селищі Таїрове. Деталі НП повідомили в ДСНС, передає Politeka.net

Першу пожежу зафіксували близько 21: 00 на вулиці Академіка Корольова, 114. Там загорілася будка ремонту взуття та виготовлення ключів. Вогонь пошкодив обшивку стін і стелі. Загальний збиток від пожежі оцінюється приблизно в 100 тисяч гривень.

На місці працювали дев'ять рятувальників і дві спецмашини. Через 20 хвилин вогонь на площі два квадратних метри вдалося загасити. Причина пожежі встановлюється.

Через кілька годин, близько 1: 15, загорівся ларьок на Торговій, 28. Внаслідок пожежі знищено обшивку стелі та стін, холодильні камери, касовий апарат та іншу техніку.

Рятувальники кажуть, що пожежа спричинила коротке замикання в проводці. Прибулі вісім пожежників і дві спецмашини змогли загасити вогонь на площі три квадратних метри в районі 1:20.

У ДСНС уточнили, що в обох випадках під час пожеж ніхто не постраждав. Зараз встановлюють власників МАФів.

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