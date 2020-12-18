Одеситів попередили про те, що в їхніх будинках і квартирах можуть виявитися ялинки, що випромінюють радіацію

У зв'язку з цим городянам радять не купувати новорічні дерева без штрих-коду. Про це поінформувала начальниця відділу контролю у сфері торгівлі ГУ Держпродспоживслужби в Києві – Ірина Мазепа.

Наближається Новий рік і Різдво, а це означає, що всі українці до нього будуть ретельно готуватися. Багато будуть прикрашати гірляндами свої житла, а також наряджати ялинку.

Але ніхто не знає, звідки була привезена зелена красуня і не виключено, що вона може виявитися радіоактивною.

За словами Мазепи, на продаж ялинку можуть бути зрубані навіть у Чорнобильській зоні, потім їх розвезли по всій країні.

Тому всі ялинки обов'язково повинні мати спеціальні штрих-коди, а також чіпи, на яких відзначений номер. Саме завдяки цим кодам і можна через спеціальні сайти перевірити, де саме росла новорічна красуня, в якій зоні, а також те, чи не є вона радіоактивною і привезеної з Чорнобиля.

Держагентство лісового господарства контролює випадки на незаконну вирубку ялинок і збереження та екологічної безпеки, саме тому всі дерева перераховують і присвоюють їм номери.

Раніше ми повідомляли, що на Думській площі в Одесі перед будівлею мерії вже нарядили головну ялинку.

Вона практично в точності така ж, як і в минулі роки, але з іншими прикрасами. Ялинка штучна, величезна, і її монтаж зайняв багато часу.

Також ялинку встановили на вулиці Дерибасівській.

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