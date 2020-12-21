В Одеській області поліція розшукує безвісти зниклого підлітка

Хлопчик, якому 14 років зник 20 грудня в селі Троїцьке Любашівського району, повідомляє прес-служба місцевої поліції, передає Politeka.net

Відомо, що Анатолій Горопай покинув стіни дитячого будинку і відтоді про нього ніхто нічого не чув.

Прикмети втік: зріст приблизно 135 сантиметрів, худий, коротке світле волосся.

Дещиць має на обличчі плями і трохи заїкається.

Був одягнений у темну куртку з жовтими смужками на рукавах, темно-сині джинси, кросівки.

У поліції закликають усіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження хлопчика, повідомити за телефонами +38 (095) 112-07-64, +38 (097) 152-56-52 або за спецлінією "102".

Не так давно ми повідомляли, що в центрі Одеси зникла 29-річна Лаура Крайникова.

Дівчина пропала пізно ввечері 15 грудня. Близько 23: 30 її бачили на території готелю в Червоному провулку. Зникла розмовляла по мобільному телефону. Пізніше Лаура перестала виходити на зв'язок.

Також ми повідомляли, що 5 грудня біля Чорноморки в трамвай сів 30-річний Артур Ліска. Він попрямував у бік центру міста, проте вдома так і не з'явився. На даний момент чоловіка шукають вже більше двох тижнів.

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