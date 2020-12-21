Обидва раніше судимі

В Одесі чоловік задушив господаря квартири, яку знімав

Про жорстоку розправу повідомляє місцеве видання " Думська ", з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Так, чоловіки разом випивали і в ході посиденьок посварилися. Між ними зав'язалася бійка, в результаті якої квартирант завдав руками і ногами кілька ударів по голові і тулубу господареві квартири, від чого той впав без свідомості на підлогу.

Далі, зловмисник вирішив його задушити і ліг спати.

За даними ЗМІ, злочинець і його жертва були обидва рецидивісти (неодноразово судимі).

Копи затримали 40-річного квартиранта, йому оголосили про підозру в умисному вбивстві і відправили в СІЗО, де він буде чекати вибору судом запобіжного заходу.

До цього ми писали, що в Одеській області 25-річний хлопець згвалтував літню жінку.

Житель райцентру Татарбунари серед ночі заліз у будинок 73-річної жінки та застосувавши фізичну силу зґвалтував її.

Після цього він забрав дві куртки, а також черевики, які знайшов в одній з кімнат, і втік. Одяг належав родичам старенької.

Згодом копи затримали 25-річного жителя Татарбунар. Ґвалтівник зізнався у скоєному, а свої дії пояснив тим, що перебував під дією алкоголю.

"Я увійшов в будинок, побачив незнайому жінку, скинув з неї ковдру і почав гвалтувати. Вдарив її раз – - розповів підозрюваний.

Нагадаємо, що злодієві-невдаху світить в'язниця за крадіжку велосипеда, фото: "зате отримав в ломбарді 1200 грн"

Як повідомляла Politeka, на Одещині молодик напав на школярку прямо на вулиці, жителі розповіли побачене: "задер спідницю і ..."

Також Politeka писала, що на Одещині молода дівчина зарізала приятеля і хотіла приховати розправу: що відомо