Зовсім недавно її відреставрували

В Одесі пошкодили одну зі скульптур, яка вінчає дах мерії поруч з годинником

Скульптурі "День і ніч" відбили пікантну частину тіла – праві груди.

За попередньою інформацією, всьому виною виявився дрон, який врізався в ліву частину скульптури.

Звернемо увагу, що це не перше пошкодження фігури дронами, аналогічна ситуація сталася влітку минулого року. Тоді постраждала права частина композиції-у "ночі" відбили підборіддя. Після інциденту в мерії вирішили не витрачатися на ремонт скульптури і обмотали її скотчем.

До Дня міста 2 вересня скульптуру вирішили відремонтувати. У нормальному вигляді вона змогла простояти трохи довше трьох місяців.

Раніше ми писали, що в мерії пояснили, чому під час відкриття головної ялинки Одеси гостям включили блатну пісню Михайла Шуфутинського.

Скандальну ситуацію прокоментувала директор Департаменту культури і туризму міськради Тетяна Маркова.

За словами чиновниці, у всьому винні представники компанії-підрядника, яка забезпечувала музичний супровід міського заходу. Це вони включили на праднику російський шансон.

"Після того, як офіційна частина відкриття ялинки завершилася, підрядна організація включила власний плейлист "новорічних" пісень», - пояснила вона.

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