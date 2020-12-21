У Одеській області активісти відшукали ще два пам'ятники Володимиру Леніну

Про знахідки повідомили представники проекту "Декомунізація. Україна", які власними силами займаються демонтажем монументів в українських регіонах.

І як виявилося, не всі пам'ятники вождю пролетаріату декомунізували одеські патріоти.

Один монумент Іллічу виявили в селі Старі Трояни Ізмаїльського району. З приводу нього було направлено звернення на урядову гарячу лінію.

Другий розташований безпосередньо в Одесі, на вулиці Костанді, 4.

За цією адресою розташований пам'ятник юному Іллічу на території дитячого табору "Юний судноремонтник". Зараз, згідно з відповіддю Одеської міської ради, він досі не демонтований, тому з цього приводу активісти з "декомунізація. Україна " написали звернення на урядову гарячу лінію.

З постаментом в селі Калчева Болградського району вже довгий час боряться патріоти. Ще півроку тому на голову сільради завели кримінальну справу через недотримання закону про декомунізацію. Посадовець не був проти знесення постаменту, але в цьому йому активно перешкоджали місцеві. В результаті конфлікту між ним і суспільством чоловікові довелося навіть відмовитися від посади.

Нагадаємо, що відомій скульптурі в центрі Одеси відбили пікантну частину тіла: кадри того, що відбувається

Як повідомляла Politeka, "радіоактивні " ялинки з Чорнобиля заполонили ринки: одеситів попередили, що потрібно знати

Також Politeka писала, в Одесі встановили ялинку з нестандартною верхівкою, фото: "краще відьомського капелюха"