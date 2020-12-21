У Одеській області активісти відшукали ще два пам'ятники Володимиру Леніну
Про знахідки повідомили представники проекту "Декомунізація. Україна", які власними силами займаються демонтажем монументів в українських регіонах.
І як виявилося, не всі пам'ятники вождю пролетаріату декомунізували одеські патріоти.
Один монумент Іллічу виявили в селі Старі Трояни Ізмаїльського району. З приводу нього було направлено звернення на урядову гарячу лінію.
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Другий розташований безпосередньо в Одесі, на вулиці Костанді, 4.
За цією адресою розташований пам'ятник юному Іллічу на території дитячого табору "Юний судноремонтник". Зараз, згідно з відповіддю Одеської міської ради, він досі не демонтований, тому з цього приводу активісти з "декомунізація. Україна " написали звернення на урядову гарячу лінію.
З постаментом в селі Калчева Болградського району вже довгий час боряться патріоти. Ще півроку тому на голову сільради завели кримінальну справу через недотримання закону про декомунізацію. Посадовець не був проти знесення постаменту, але в цьому йому активно перешкоджали місцеві. В результаті конфлікту між ним і суспільством чоловікові довелося навіть відмовитися від посади.
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