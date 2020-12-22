На дорозі в Одеській області водій іномарки забрав людські життя прямо на пішохідному переході

Смертельна ДТП сталася ввечері 21 грудня на трасі Одеса-Рені біля села Петродолинське в Овідіопольському районі. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції, передає Politeka.net

За інформацією слідчих, 25 – річний водій автомобіля Toyota Prado збив двох пішоходів-44-річну жінку та 48-річного чоловіка, які переходили дорогу. Від отриманих травм померли на місці до приїзду швидкої допомоги.

За кермом позашляховика був 25-річний одесит., він не травмувався. Чоловіка затримали і відправили на медичний огляд, а машину заарештували.

Якщо провину водія доведуть, то йому загрожує від п'яти до десяти років в'язниці.

Очевидці також показали в мережі Відео з місця трагедії.

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Чоловік зник з місця смертельної ДТП.

Про це повідомила прес-служба поліції.

Поліція розшукала водія, який 18 грудня збив двох жінок в селі Одеської області і зник з місця смертельної ДТП.

За попередньою інформацією, зустрічний автомобіль засліпив 31-річного водія «ВАЗа», в автомобілі якого не працювали склоочисники. Він виконав маневр вправо і скоїв наїзд на двох пішоходів.

В результаті ДТП 54-річна жінка померла від отриманих травм, а 42 - річна-отримала травму ноги. Водій з місця події зник, проте через півгодини поліцейські його розшукали в Арцизі.

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