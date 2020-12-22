В Одесі помер радник мера

Про смерть радника міського голови з питань житлово-комунального господарства Михайла Козирєва повідомила прес-служба міськради, передає Politeka.net

Він помер у понеділок, 21 грудня, Козирєву було 82 роки.

Відомо, що одесит довгий час пропрацював у системі житлово-комунального господарства.

"Не стало дійсно унікальної людини, чиї знання, досвід і авторитет були потрібні в Одесі завжди. До Михайла Івановича завжди зверталися за допомогою і Радою, запрошували в якості експерта до участі в роботі профільних міських комісій і робочих груп", - з сумом повідомили в мерії.

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Як повідомили в РНБО, на ранок 22 грудня в Одеській області виявлено ще 914 нових випадків захворювання. Всього з початку пандемії зареєстровано 66 тисяч 503 випадки зараження на COVID-19.

Таким чином, регіон знаходиться на 3-му місці за кількістю хворих за добу. На першому місці-Київ, на другому – Дніпропетровська область.

18 людей померли за добу на Одещині від ускладнень, викликаних небезпечним вірусом.

Загальне число летальних випадків досягло 942 людини, 27519 одужали, 37042 хворіють, у 67281 підозрюють коронавірус.

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