У центрі Одеси сталася сутичка із застосуванням вогнепальної зброї

Подробиці стрілянини розповіли в прес - службі обласного ГУНП, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, в поліцію подзвонили стривожені місцеві жителі і розповіли про розбірки на вулиці Коблевской, також про те, що були чутні постріли.

На місце події негайно направили наряди поліції.

Копи встановили, що між двома групами молодих людей сталася бійка. Один з учасників дістав стартовий пістолет і вистрілив кілька разів.

Під час сутички один з учасників конфлікту пошкодив автомобіль іншому, на що товариш власника транспортного засобу здійснив кілька пострілів зі стартового пістолета.

У відомстві зазначили, що в результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили всіх учасників цього інциденту. Їх відвезли в Портофранківське відділення поліції для дачі показань.

До цього ми повідомляли, що в Одесі сімейний конфлікт завершився вбивством.

Глава сім'ї прийшов додому і став свідком сварки між співмешканкою і її 38-річним сином. Чоловік вирішив втрутився в конфлікт, проте пасинку це не сподобалося і він вдарив вітчима милицями.

У свою чергу 49-річний одесит схопив ніж і вдарив кривдника в груди.

Після драми жінка викликала синові "швидку", і по приїзду лікарі констатували смерть. Зловмисник подався в перегони.

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