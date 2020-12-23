​У палаючому будинку на Одещині загинула маленька дівчинка

Трагедія розігралася 22 грудня о 15.35 в селі Кубей Болградського району. Про це інформує Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.

За словами рятувальників, в будинку загорівся матрац і підлога. Вони ліквідували загоряння за пів години на площі 6 квадратних метрів.

На пожежі загинула дівчинка 2017 року народження. Причина загоряння і збитки встановлюються.

У свою чергу в поліції уточнили, що дитина в цей час вдома перебувала одна, 41-річна мати дівчинки на околиці села збирала дрова для опалення будинку. З'ясовуються всі обставини трагедії.

Раніше ми писали, що в Одесі на селищі Котовського 9-річний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху і дивом залишився живий. Дитина приземлилася на карниз першого поверху. Щоб врятувати підлітка, який знаходився на самому краю, свідки того, що сталося викликали охорону «СОБ».

Співробітники охорони відреагували дуже швидко і допомогли зняти дитину з важкодоступного даху карниза.

На місце була викликана поліція і швидка допомога. Вони відвезли хлопчика в лікарню з внутрішньою кровотечею. Зараз він у реанімації, але за словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

Що стосується його матері, то як стверджують очевидці, вона вже не перший день перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Причина події поки невідома. Жінку доставили у відділення поліції в неадекватному і нетверезому стані.

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