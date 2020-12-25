У мережі показали, як одесити відзначають Різдво в карантин

25 грудня католики, а також протестанти і деякі православні громади, відзначають свято Різдва Христового, передає "usionline".

Деякі одесити незважаючи на карантин вирушили в церкви. На фото видно, що людей досить багато, практично всі люди масках.

Раніше ми писали, що в мережі показали ТОП-5 найкрасивіших ялинок України - до рейтингу увійшла і Одеська

Як відомо, міські ялинки по всій Україні засяяли в день Святого Миколая 19 грудня.

Головна новорічна красуня Одеси, яка встановлена на Думській площі опинилася на п'ятому місці рейтингу. Їй віддали перевагу 493 проголосували.

Четверте місце вирішили віддати столичній новорічній ялинці. За неї проголосували 568 осіб.

Третє місце дісталося Львову. Їх новорічна красуня назбирала 572 голоси.

Друге місце отримала ялинка з Полтави. Її по достоїнству оцінили 1 320 чоловік.

Перше місце з великим відривом дісталося сяючою новорічної красуні з Маріуполя. Її порахували кращою 3 620 тих, хто проголосував.

Також ми писали, що в Одеській області встановили незвичайну новорічну ялинку.

У селищі міського типу Доброславі Одеської області зібрали найвищу новорічну ялинку з опалого кленового листя і встановили новий національний рекорд.

На цю ялинку пішло 24 194 осіннього листя. Її висота - 3,5 метра.

Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку на Новий рік і Різдво: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, "радіоактивні " ялинки з Чорнобиля заполонили ринки: одеситів попередили, що потрібно знати

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