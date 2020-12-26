Помер відомий одеський письменник Богдан Сушинський

Про це повідомили в Департаменті культури і туризму Одеської міськради.

В Одесі у віці 74 років помер Богдан Сушинський.

Сушинський був людиною з великої літери, він очолював правління Одеської організації Спілки письменників України з 1990 по 2002 рік.

Богдан Сушинський видав книгу "Козацькі вожді України. Історія України в образах вождів і полководців XV–XIX століть». За романи "На вістрі меча", "Французький похід", "Багаття Фламандії" та "Шлях воїна", в яких описувалася участь українських козаків на чолі з Іваном Сірком у Тридцятирічній війні (1618-1648) на боці Франції, отримав міжнародну премію Дюма.

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Про один такий випадок, який мав місце днями в Херсонському сквері, розповіли в місцевій поліції.

Троє підлітків запримітили жертву і вирішили її пограбувати. Нею стала 37-річна жінка, яка поверталася з роботи додому приблизно о 7 годині вечора.

Потерпіла звернулася в поліцію і незабаром копи затримали молодиків.

Гаджет у підлітків вилучили, а ось кілька тисяч гривень, які юнаки зняли з її картки, були витрачені ними на розваги.

Тепер їх чекає захоплюючий світ за гратами терміном від чотирьох до восьми років.

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