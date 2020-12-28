В останні дні року, що минає і на початку нового в Одесі господарюватиме циклон Герміна
Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, циклон принесе сильний вітер, опади у вигляді дощу і потепління.
Вже з понеділка, 28 грудня погіршуватимуться погодні умови, мешканцям варто чекати ожеледицю, а також сильні пориви вітру до 15-24 метрів за секунду. На проводах і деревах може з'явитися від шести до 19 міліметрів льоду. У зв'язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.
На вулицях буде небезпечно. Городян попросили по можливості обмежити свої переміщення по місту. Особливо уважно до попередження радять поставитися літнім людям, вагітним жінкам і дітям.
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Температура вночі становитиме 1-3 °С тепла, вдень-7-9 °С.
У вівторок, 29 грудня, небо над Одесою буде ясним. Опадів метеорологи не прогнозують, а ось штормовий вітер тільки посилиться і почне дути з півдня 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі опуститься до 2-7 °С зі знаком плюс, вдень буде близько 10-15°С тепла.
У середу, 30 грудня в Одесі буде тепло і вітряно.
Вранці Хмари займуть своє місце під сонцем і не залишать його до самого вечора. Без опадів.
Температура вночі + 6 +7 градусів, вдень підніметься до + 10.
У четвер і п'ятницю в місті буде сухо і хмарно. Вітер південний, 5-7 метрів в секунду. Вночі градусник покаже + 5 +7 градусів, вдень температура підніметься близько+9 + 14.
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