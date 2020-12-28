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Новорічні гірлянди стали причиною пожеж в Одеській області

Так, на минулих вихідних сталося три пожежі, в двох випадках спалахнули новорічні гірлянди, проте ніхто не постраждав. А в третьому-загинув господар будинку.

Деталі події розповіли в прес-службі регіонального ДСНС, передає Politeka.net

За інформацією відомства, 27 грудня спалахнув одноповерховий житловий будинок у селі Молодіжне, що під Одесою.

Коли на місце приїхали рятувальники, вони побачили десятки квадратних метрів, охоплених відкритим полум'ям. Вогонь змогли загасити через майже півтори години. За цей час будинок згорів повністю.

Як з'ясувалося, НП сталася через коротке замикання електропроводки новорічної гірлянди.

Завдяки щасливому випадку, у вогні ніхто не постраждав. На місці працювали дев'ять рятувальників і дві пожежні машини.

Подібна пожежа сталася і в селі Великодолинське, тому рятувальники закликають користуватися тільки ліцензованою ілюмінацією.

А ось у Березівці сталася пожежа зі смертельним результатом.

Там загорівся дах надвірної споруди. Рятувальники змогли загасити пожежу протягом півгодини. Всього встигло вигоріти близько 40 квадратних метрів.

В результаті події було знайдено тіло чоловіка, його з будівлі винесли місцеві жителі ще до приїзду рятувальників. Сусіди кажуть, що це господар житла.

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