В одеській маршрутці помітили маленьку дівчинку в піжамі і шльопанцях без супроводу дорослих

На дитину звернула увагу небайдужа жінка і повідомили про неї в поліцію. Про це розповів інспектор ювенальної превенції ГУ НП Дмитро Ревун у групі «Захист прав дітей» у Facebook, передає Politeka.net

Поліцейський зазначив, що дівчинка була одягнена тільки в кімнатні тапки і піжаму.

«Шестирічна дівчинка в піжамі і шльопанцях (при температурі 2°C), опинилася в незнайомій частині міста, одна без супроводу дорослих. Дівчинці пощастило, добрі люди не залишили її одну, повідомили в поліцію і чекали приїзду ювеналів разом з нею, — розповів він.

Прибулим на місце поліцейським дівчинка розповіла, що її батьки посварилися і їй це не сподобалося, вона вийшла на вулицю і сіла в автобус.

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Жінку вони виявили в декількох кварталах.

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