В Одесі п'яний батько посварився з сином і вдарив його ножем кілька разів
Вбивство сталося на вулиці Героїв оборони Одеси в Суворовському районі. Про це розповіли на сайті Нацполіції, передає Politeka.net
За словами правоохоронців, 64-річний одесит прийшов додому напідпитку і почав чіплятися до дружини. Син став на захист матері і це не сподобалося чоловікові, він схопив ніж і кілька разів ударив ним хлопця.
34-річний потерпілий втратив багато крові і помер у кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню.
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Зловмиснику оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. За такий злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Про схожий злочин в Одесі ми повідомляли раніше.
Сімейний конфлікт між родичами завершився вбивством.
Глава сім'ї прийшов додому і став свідком сварки між співмешканкою і її 38-річним сином. Чоловік вирішив втрутився в конфлікт, проте пасинку це не сподобалося і він вдарив вітчима милицями. У свою чергу 49-річний одесит схопив ніж і вдарив кривдника в груди.
Після драми жінка викликала синові "швидку", і по приїзду лікарі констатували смерть. Зловмисник подався в перегони.
Правоохоронцям вдалося затримати його наступного дня.
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