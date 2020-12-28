У новорічну ніч в Одесі влаштують не один салют, а цілих чотири

І витратять на це понад 446 тисяч гривень бюджетних грошей. Про це пишуть місцеві ЗМІ .

Для того щоб одесити масово не збиралися в одному місці, феєрверки запустять у всіх районах міста.

Як стало відомо, найдорожче обійшовся салют Приморського району. На нього виділили 200 тисяч гривень. У вартість входить не тільки салют, а й робота піротехніків, сценаристів і звукооператорів, а також забезпечення техніки безпеки.

Малиновський і Суворовський райони порадують жителів феєрверками, на які виділили майже по 100 тисяч гривень, а в Київському районі вирішили заощадити і організувати салют за 50 тисяч гривень.

Одесити як завжди з гумором сприйняли новину.

"Якщо ресторани будуть працювати всю новорічну ніч, то скупчення народу на салютах дурниця…",

"Салюти, Ресторани до ранку, загальні гуляння - може все це злякає підступний вірус і він втече з нашого міста?",- іронізують вони в соцмережах.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі ресторани і кафе будуть працювати в новорічну ніч довше, ніж було обумовлено раніше.

Кабінет Міністрів передумав і продовжив роботу закладів громадського харчування до 7 ранку, а не до першої години ночі , як було раніше.

Відповідну постанову оприлюднили на урядовому сайті в четвер, 24 грудня.

Так, у пункті 2 у підпункті 12 фраза «до 1 години» замінена на «до 7 годин».

Нагадаємо, що зараз кафе і ресторани можуть працювати до 23.00, але з розрахунком по чеку до 22. 00.

У ніч з 31 грудня 2020 року кафе, ресторанам та іншим подібні закладам продовжили час роботи і вони могли працювати до першої години ночі січня.

Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку на Новий рік і Різдво: що потрібно знати

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