Хвиля автоподжогів з новою силою прокотилася по Одесі
Цього разу згорів автомобіль Mitsubishi Lancer припаркований у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Вільямса. Відповідне відео оприлюднили очевидці в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
У поліції повідомили, що машина належала одеситу. В результаті події ніхто не постраждав.
Правоохоронці підозрюють підпал. В рамках досудового розслідування встановлюються обставини події та причетні до неї особи.
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Тиждень тому вночі в Одесі на парковці палахкотіли автомобілі.
Вогняна НП сталася у дворі житлового комплексу на вулиці Маршала Говорова.
О 05:20 рятувальники пожежу локалізували, а о 5: 29 ліквідували на загальній площі 10 кв.м. внаслідок пожежі вогнем знищено два легкові автомобілі та пошкоджено моторний відсік ще одного автомобіля.
Попередньо встановлено, що першим від займистої суміші загорівся «Lexus», а потім вогонь перекинувся на дві сусідні іномарки - «SsangYong» і «Lexus». На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також ми писали про загоряння автомобіля на парковці, яка розташована на вулиці Середньофонтанській біля ЖК «Чудо-місто». Там очевидці помітили палаючий автомобіль і викликали рятувальників.
Нагадаємо, що хвиля автоподжогов прокотилася по Одесі: "вогонь на весь двір", відео НП
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