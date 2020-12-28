У мережі ведуться суперечки і конфлікти навколо пам'ятників Володимиру Леніну, які вціліли після декомунізації в Одеській області

На території Одещини активісти виявили ще три монументи радянському вождю, які не були знесені, незважаючи на повальну декомунізацію в країні, пише Politeka.net

Вцілілі пам'ятники знайшли в самій Одесі, а також в селах Старі Трояни і Калчева. Про це повідомили представники проекту "декомунізація. Україна " у Facebook.

До цього пам'ятник Леніну в селі Калчева вважали єдиним збереженим монументом вождю в Одеській області. Влада села відмовлялася його зносити.

З приводу них активісти написали звернення на урядову гарячу лінію.

Тим часом користувачі в соцмережах висловили свою думку про те, що відбувається. Думки людей розділилися, одні виступають за те, щоб знести, інші чинили опір. Ось що пишуть люди в коментарях:

"Вони що у когось шматок хліба просять або дорогу перейшли ці пам'ятники нехай стоять собі онукам хоч якась пам'ять буде»,

"Чим вишукувати і зносити пам'ятники направили свої зусилля на захист лісів поки ще є ті крихти. Воюйте з злодіями корупціонерами, з непомірними тарифами. Допомагайте людям вижити. Робити потрібно для блага народу і для України. З пам'ятниками боротися це легко, і це не вчинок»,

"Хорошого чи поганого хто що зробив не нам судити в кожній історії свої хороші чи погані є і будуть навіщо історію перекручувати, наше покоління піде, а нащадки і знати нічого не будуть, це неправильно»,

"Що він хорошого зробив? Знести! У Прибалтиці його давно знесли і забули»,

«Пам'ятники потрібно знести, навіщо онукам така пам'ять?»,

"І бажано з гаубиці»

"Ламати не будувати, ви створите щось, а потім будете ламати!!»,

"Бояться, а раптом пам'ятники оживуть. Мало не здасться".

Нагадаємо, що відомій скульптурі в центрі Одеси відбили пікантну частину тіла: кадри того, що відбувається

Як повідомляла Politeka, "радіоактивні " ялинки з Чорнобиля заполонили ринки: одеситів попередили, що потрібно знати

Також Politeka писала, в Одесі встановили ялинку з нестандартною верхівкою, фото: "краще відьомського капелюха"