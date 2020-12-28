Все частіше дикі птахи стають жертвами добрив і пестицидів, які використовують фермери на полях Одеської області

Тривожну заяву зробив відомий еколог та еко-активіст Іван Русєв на своїй сторінка у Фейсбуці, передає Politeka.net

Вчений стверджує, що екологи все частіше знаходять диких лебедів, казарок і качок з порушеною координацією рухів, а також паралізованих на полях.

"Величезні і безкраї поля українського Причорномор'я-штучні екосистеми, створені сучасною людиною, в основному, для отримання величезних прибутків. Велика кількість хімікатів, а часто і їх нелегальне застосування, якими обробляють все навколо, катастрофічно забруднює лимани нацпарку. Вони акумулюються у воді, грунті, рослинах, ними насичена атмосфера», - написав Русєв.

Він зазначив, що багатьох птахів, які прилітають до Причорномор'я на перезимівлю чекає повільна або миттєва смерть.

"Особливо страждають молоді птахи. Тільки за останні кілька днів, співробітники НПП "Тузловські лимани" стали свідками загибелі 10 птахів біля Тузловської Амазонії, які повертаються на нічліг з агроценозів, прилеглих до нацпарку, або на водопій на Кодон "Тузловські Амазонія", – заявив екоактивіст.

Серед загиблих-5 лебедів, 4 білолобих гусака, казарка.

"Під впливом якихось хімічних препаратів в рослинах і зернах на агроценозах, казарки, лебеді і гуси втрачають координацію і природну реакцію. Всі птахи, яких ми знаходимо, ззовні виглядають нормальними і вага у них характерний для виду, але у них порушена координація, або вони паралізовані. Інфекційні захворювання, на мій погляд, малоймовірні - я маю досвід у цьому напрямку", - підкреслив Іван Русєв.

У нацпарку просять допомоги для дослідження загиблих птахів на предмет виявлення токсикантів, які зараз популярні в агробізнесі.

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