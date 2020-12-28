Китайський вірус не вщухає в Одесі, болячка не шкодує ні дітей, ні вагітних жінок

Так, стало відомо, що на сьогоднішній день в лікарнях Одеси з діагнозом ковід перебуває 8 дітей і 10 вагітних жінок. Про це заявила директор гордзрава Олена Якименко, пише видання 048.ua.

За словами чиновниці, на лікуванні в Одеській інфекційній лікарні перебувають 249 пацієнтів з COVID-19, з них у важкому стані - 201 пацієнт.

"Три людини підключені до апаратів ШВЛ в режимі СІПАП. 56 пацієнтів з лабораторно підтвердженим коронавірусом проходять лікування в МКЛ №1, 45 осіб — у мкл №10, 115 осіб — у міській лікарні №5, вісім дітей — у дитячій міській лікарні №3», - повідомила Якименко.

Станом на 28 грудня, в регіоні зафіксовано всього 172 нових випадки інфікування. Про це повідомили в РНБО.

За час пандемії виявлено 69 тисячі 134 хворих.

9 людей померли за добу в Одеській області від ускладнень, викликаних COVID-19. Загальна кількість летальних випадків-1005. Одужали 38403, 29726 хворіють, у 70927 підозрюють китайський вірус.

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