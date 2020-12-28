В Одесі після сварки з батьками пішов з дому 12-річний хлопчик

Подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net

Підліток посварився з батьками, вийшов з дому і не повернувся.

Схвильований батько відразу звернувся за допомогою в поліцію і розповів, що хлопець ніколи раніше не робив таких вчинків і разом з інспекторами вони почали обстежувати прилеглі території.

Через деякий час правоохоронці виявили дитину в одному з парків, недалеко від місця проживання.

Втікача доставили у відділення поліції, де його вже чекали батьки, а для недопущення в подальшому таких випадків провели з сім'єю профілактичну бесіду.

До цього ми повідомляли, що в Одеській маршрутці помітили маленьку дівчинку в піжамі і шльопанцях без супроводу дорослих.

На дитину звернула увагу небайдужа жінка. Пасажирку здивувало, що малятко була одягнена тільки в кімнатні тапки і піжаму і на ній небуло верхнього одягу.

Вона вивела дівчинку на вулицю і викликала співробітників поліції.

Коли на місце приїхали правоохоронці, дівчинка назвала їм своє ім'я та прізвище, а також заклад, в якому вона навчається.

Вона розповіла, що її батьки посварилися і їй це не сподобалося, вона вийшла на вулицю і сіла в автобус.

Батьків знайшли за допомогою Департаменту освіти і науки.

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