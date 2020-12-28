Під Одесою молодий хлопець накинувся на пенсіонерку, а момент скоєння злочину неупереджено зафіксувала камера відеоспостереження

Інцидент стався серед білого дня в місті Теплодарі, подробиці повідомили на сайті Нацполіції, передає Рoliteka.net.

На кадрах видно, як літня жінка йшла по вулиці, як раптом до неї підбіг невідомий і почав виривати з її рук сумку.

Коли 80-річна жінка, не втримавшись на ногах, впала на землю, зловмисник відібрав у неї сумку з телефоном і гаманцем і пішов.

Через кілька днів копи розшукали грабіжника. Ним виявився 22-річний житель Віницької області, який приїхав в Біляївський район працювати за наймом.

Під час обшуку в його будинку поліцейські знайшли викрадене. Сума збитку-шість тисяч гривень.

Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі за грабіж.

До цього ми повідомляли, що правоохоронці затримали 39-річного приїжджого з Миколаєва, який промишляв нападами на пенсіонерок в Одесі.

Він орудував у Київському районі міста.

Своїх жертв зловмисник вистежував біля магазинів, а потім заходив за жінками в під'їзд багатоповерхівок, бив по голові, після чого забирав їх телефони, прикраси, гроші і продукти. За попередніми підрахунками, фігурант розслідування пограбував пенсіонерок більш ніж 13 000 гривень.

У поліцію звернулися 69-річна і 73-річна жінки і розповіли деталі нападу, після чого грабіжника спіймали. Як з'ясувалося, він вже був неодноразово судимий за майнові злочини.

Нагадаємо, що поліцейський зі спільником пограбували одеситку, кадри: "вдарив по обличчю і запшикав газом"

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