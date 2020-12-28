Одеситам розповіли, коли послаблять карантинні обмеження

Жителі Одеси, як і всі українці, зможуть повернуться до звичного життя не раніше квітня наступного року, якщо не буде нового спалаху.

Таку заяву в ефірі телеканалу "Україна 24" зробив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Рoliteka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Він зазначив, що в квітні 2021 року будуть поступово послаблюватися протиепідемічні заходи, але повністю позбутися карантинних обмежень все ж не вдасться.

"У мене такі прогнози, зараз є відчуття, що ми з квітня потихеньку будемо повертатися до звичного нам ритму життя. Ми не позбудемося повністю протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні фіксуємо", — розповів санітарний лікар.

Ляшко порівняв захворювання ковід зі свинячим грипом, яким поступово зменшився через появу вакцини, а також він став менш небезпечним в результаті циркуляції в людській популяції.

Що стосується нових штамів SARS-CoV-2, Ляшко висловив думку, що це очікуване явище і найбільше його лякають не мутації коронавірусу, а можливий спалах іншої інфекційної хвороби. Адже "мікс" хвороб може призвести до несподіваних наслідків для здоров'я громадян та системи охорони здоров'я.

Станом на 28 грудня, в регіоні зафіксовано всього 172 нових випадки інфікування. Про це повідомили в РНБО.

За час пандемії виявлено 69 тисячі 134 хворих.

9 людей померли за добу в Одеській області від ускладнень, викликаних COVID-19. Загальна кількість летальних випадків-1005. Одужали 38403, 29726 хворіють, у 70927 підозрюють Китайський вірус.

Нагадаємо, що одеситку з ковід "залікували" в лікарні: "не могла дочекатися рятівної крапельниці"

Як писала Politeka, медик розповіла, як вірусна епідемія душить Одесу: "швидкі і лікарні захлинаються"

Також Politeka писала, епідемія забирає життя одеситів одного за іншим, Нова статистика: "більше тисячі людей..."