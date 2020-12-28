На дорозі в Одесі відбулися розбірки з використанням зброї, оголошено план " Перехоплення»
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Конфліктна ситуація сталася на вулиці Комарова. Там посварилися водій BMW X5 між іншим водієм і пасажирами автомобіля Toyota Camry з грузинською реєстрацією.
За даними ЗМІ, водій BMW дістав з багажника свій карабін і почав їм погрожувати, за що і поплатився.
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Невідомі кривдники відібрали у нього зброю, побили, а потім сіли в свій автомобіль і поїхали.
Він поскаржився в поліцію.
Копи оголосили на території поліцейську операцію "Перехоплення".
До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси хулігани погромили вітрини магазинів і автомобілі.
Двоє невідомих трощили автомобілі та вітрини магазинів. Поліцейські отримали опис хуліганів. При патрулюванні території поліцейські помітили схожих за описом чоловіків, ті кинулися бігти і по дорозі один з них розбив вітрину кафе.
Зловмисників затримали. Їх дії підпадають під санкції ч.1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.
Також ми писали, що в Одесі п'яний батько посварився з сином і вдарив його ножем кілька разів.
Вбивство сталося на вулиці Героїв оборони Одеси в Суворовському районі.
Нагадаємо, що шестирічні одеситки попалися на розтяжку під Одесою: "встановив батько", фото моторошної НП
Як повідомляла Politeka, на Одещині молодик напав на школярку прямо на вулиці, жителі розповіли побачене: "задер спідницю і ..."
Також Politeka писала, що п'яна бійка розгорілася в Одесі, сильно дісталося поліцейському: подробиці свавілля