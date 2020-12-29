На одеському узбережжі зафіксували цинічний акт вандалізму
Так, вночі в районі пляжу Ланжерон погосподарювали невідомі особини і спалили дерев'яний хрест.
Прибулі на виклик рятувальники встановили, що горить стаціонарно-встановлений дерев'яний хрест. Пожежу було ліквідовано о 3: 44 на площі 1 метр квадратний. Про це повідомила прес-служба регіонального ДСНС, передає Рoliteka.net
На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.
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За попередніми даними, невідомі підпалили його.
Зазначимо, що останнім часом вандалізм набирає обертів в Одесі. З кожним днем зловмисники все більше і більше завдають шкоди Перлині біля моря. Хулігани розбивають лавочки в парках, скульптури, псують фонтани. Крім того, вандалізму піддаються рекламні щитки.
До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси хулігани погромили вітрини магазинів і автомобілі.
Двоє невідомих трощили автомобілі та вітрини магазинів. Поліцейські отримали опис хуліганів. При патрулюванні території поліцейські помітили схожих за описом чоловіків, ті кинулися бігти і по дорозі один з них розбив вітрину кафе.
Зловмисників затримали. Їх дії підпадають під санкції ч.1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.
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