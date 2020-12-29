У мережі показали, як спритна жінка у віці витягує гаманці у покупців супермаркетів

Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі "Ху * * * я Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Крадіжка, яку зафіксувала камери відеоспостереження, сталася днями в супермаркеті "АТБ " на вулиці Балківській. Одеситів попередили бути напоготові.

"Тітка ходить в АТБ на Балківській не за продуктами, а за гаманцями», - повідомляють автори телеграм-каналу.

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Інцидент стався серед білого дня.

Літня жінка йшла по вулиці, як раптом до неї підбіг невідомий і почав виривати сумку з її рук.

Коли 80-річна жінка, не втримавшись на ногах, впала на землю, зловмисник відібрав у неї сумку з телефоном і гаманцем і пішов.

Через кілька днів копи розшукали грабіжника. Ним виявився 22-річний житель Вінницької області, який приїхав у Біляївський район працювати за наймом.

Під час обшуку в його будинку поліцейські знайшли викрадене. Сума збитку-шість тисяч гривень.

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