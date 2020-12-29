Саморобна пічка "буржуйка" стала причиною смертельної пожежі в Одесі
Деталі події повідомили на сайті Нацполіції, передає Politeka.net
Так, в ніч на 29 грудня, загорілася точка з прийому металобрухту на вулиці Луцькій. Причиною пожежі стала саморобна грубка "буржуйка".
Внаслідок загоряння загинув 63-річний охоронець.
За попередньою версією,чоловік отруївся чадним газом.
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На місці події працювали співробітники ДСНС та Суворовського відділу поліції. Відкрито кримінальне провадження. В рамках досудового розслідування тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
До цього ми повідомляли, що вночі в районі пляжу Ланжерон погосподарювали невідомі особини і спалили дерев'яний хрест.
Прибулі на виклик рятувальники встановили, що горить стаціонарно-встановлений дерев'яний хрест. Пожежу було ліквідовано о 3: 44 на площі 1 метр квадратний.
На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Також ми повідомляли, що хвиля автоподжогів з новою силою прокотилася по Одесі.
Цього разу згорів автомобіль Mitsubishi Lancer припаркований у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Вільямса.
У поліції повідомили, що машина належала одеситу. В результаті події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що хвиля автоподжогов прокотилася по Одесі: "вогонь на весь двір", відео НП
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