Саморобна пічка "буржуйка" стала причиною смертельної пожежі в Одесі

Деталі події повідомили на сайті Нацполіції, передає Politeka.net

Так, в ніч на 29 грудня, загорілася точка з прийому металобрухту на вулиці Луцькій. Причиною пожежі стала саморобна грубка "буржуйка".

Внаслідок загоряння загинув 63-річний охоронець.

За попередньою версією,чоловік отруївся чадним газом.

На місці події працювали співробітники ДСНС та Суворовського відділу поліції. Відкрито кримінальне провадження. В рамках досудового розслідування тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

До цього ми повідомляли, що вночі в районі пляжу Ланжерон погосподарювали невідомі особини і спалили дерев'яний хрест.

Прибулі на виклик рятувальники встановили, що горить стаціонарно-встановлений дерев'яний хрест. Пожежу було ліквідовано о 3: 44 на площі 1 метр квадратний.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також ми повідомляли, що хвиля автоподжогів з новою силою прокотилася по Одесі.

Цього разу згорів автомобіль Mitsubishi Lancer припаркований у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Вільямса.

У поліції повідомили, що машина належала одеситу. В результаті події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що хвиля автоподжогов прокотилася по Одесі: "вогонь на весь двір", відео НП

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