Перед Новим роком без тепла залишилися лікарні, дитячі садки, а також десятки житлових будинків у центрі Одеси

Причиною відключення опалення стала аварія на магістральній теплотрасі. Про це повідомили в Департаменті міського господарства, передає Politeka.net

Комунальники вже приступили до ремонтних робіт на Малій Арнаутській, 15. Обіцяють усунути поломку до 10: 00 30 грудня.

Дві доби не опалюватимуться медичні та дитячі заклади за адресами:

* вул. Леонтовича 9/1 " Одеський обласний центр соціально значущих хвороб»;

* вул. Леонтовича 11 " Одеський обласний центр соціально значущих хвороб»;

* Лермонтовський провулок, 6 «"Укр.НДІ медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України»;

* вул. Пантелеймонівська 6, Управління СБУ в Одеській області, поліклініка військово-медичної служби, діагностичний центр ВМС;

* вул. Б. Арнаутська 3, Центр дитячої творчості "Моряна";

* вул. Б. Арнаутська 9, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 101.

Крім того, без теплопостачання залишилися одесити, які проживають за наступними адресами:

* вул. Велика Арнаутська 1, 3, 7а, 9, 13/15, 17, 19;

* вул. Відрадна 9, 10;

* вул. затишна 12;

* Канатний провулок 3, 3а;

* вул. Леонтовича 8, 9/1, 10, 11, 12, 14;

* Лермонтовський пер. 4, 5, 6, 9;

* вул. Мала Арнаутська 2;

* вул. Пантелеймонівська 6, 8;

* вул.В. Чорновола 4, 5а, 7а.

Нагадаємо, що тисячі сімей в Одесі залишилися без опалення: відома причина, адреси

Як повідомляла Politeka, в Одесі прорвало водопровід і затопило округу: відео НП

Також Politeka писала, що Несправне опалення призвело до великої біди на Одещині: кадри НП