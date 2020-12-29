Поліція Одеської області затримала вбивцю який розстріляв автомобіль з мисливської рушниці

Про це повідомили в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Злочин було скоєно 23 грудня поблизу села Ставрове в Подільському районі.

Тоді чоловік на Хонді сірого кольору з польськими номерами під'їхав до авто " ВАЗ " і вистрілив у лобове скло машини з мисливської рушниці. Від отриманих ран пасажир помер ще до приїзду "швидкої". А зловмисник сів у своє авто і зник. Був оголошений план перехоплення "Сирена".

За даними поліції, стріляв 34-річний житель Подольська. З убитим у нього були неприязні стосунки через жінку. Копи з'ясували, що чоловік кілька разів погрожував супернику фізичною розправою, а в той фатальний день, випивши алкоголю, він вистежив конкурента і за допомогою своєї мисливської зброї забрав у нього життя.

Затримали підозрюваного у Біляївському районі.

Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві, а суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Відповідно до закону, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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