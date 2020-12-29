В Одесі сильний вітер став причиною падіння дерев і зупинки громадського транспорту
Про це повідомляють очевидці в місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, у вівторок 29 грудня поривчастий вітер повалив дерево прямо на трамвай №5, який рухався по Французькому бульвару.
Момент зафіксував реєстратор машини, що проїжджала поруч. Гілка також обірвала дроти і заблокувала рух інших вагонів.
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Про постраждалих інформації немає.
Також очевидці повідомляють про ще одну подію на вулиці Паустовського на селищі Котовського. Там також впала гілка на трамвайні колії і заблокувала рух громадського транспорту.
До цього ми повідомляли, що у вівторок, 29 грудня з самого ранку Одесу скували масштабні затори.
Так, затори і тягучки зафіксовані в районі " двох стовпів "(Кільцева дорога), площі Толбухіна, Персипского моста, на Об'їзній і Миколаївській дорогах.
У той же час синоптики з Гідрометцентру Чорного і Азовського морів повідомили, що на Одесу насунувся циклон Герміна.
Сьогодні метеорологи обіцяють теплий і ясний день. Вже вранці буде + 7...+10ºС, вдень +10...+8ºС, ввечері +8 ... +7ºС.
Прогнозується шквальний південний вітер 9-14 м/с, пориви складуть до 15-20 м / с.
Нагадаємо, що циклон мчить до Одеси, коли чекати погодного удару: "ожеледь, штормовий вітер і..."
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