В Одесі сильний вітер став причиною падіння дерев і зупинки громадського транспорту

Про це повідомляють очевидці в місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, у вівторок 29 грудня поривчастий вітер повалив дерево прямо на трамвай №5, який рухався по Французькому бульвару.

Момент зафіксував реєстратор машини, що проїжджала поруч. Гілка також обірвала дроти і заблокувала рух інших вагонів.

Про постраждалих інформації немає.

Також очевидці повідомляють про ще одну подію на вулиці Паустовського на селищі Котовського. Там також впала гілка на трамвайні колії і заблокувала рух громадського транспорту.

До цього ми повідомляли, що у вівторок, 29 грудня з самого ранку Одесу скували масштабні затори.

Так, затори і тягучки зафіксовані в районі " двох стовпів "(Кільцева дорога), площі Толбухіна, Персипского моста, на Об'їзній і Миколаївській дорогах.

У той же час синоптики з Гідрометцентру Чорного і Азовського морів повідомили, що на Одесу насунувся циклон Герміна.

Сьогодні метеорологи обіцяють теплий і ясний день. Вже вранці буде + 7...+10ºС, вдень +10...+8ºС, ввечері +8 ... +7ºС.

Прогнозується шквальний південний вітер 9-14 м/с, пориви складуть до 15-20 м / с.

Нагадаємо, що циклон мчить до Одеси, коли чекати погодного удару: "ожеледь, штормовий вітер і..."

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