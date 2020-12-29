Тротуар і без того вузький

У мережі показали, як у центрі Одеси аптека перекрила прохід для пішоходів

Це зафіксували на вулиці Садовій, біля "Нового ринку", пише місцеве видання « Культурометр ».

Як відомо, на цій вулиці вузькі тротуари, по яких складно пересуватися, проте ситуацію посилив пандус, який нещодавно встановили господарі мережі аптек "Полімед". Тим самим прохід звузився до 80 см і став майже непрохідним для маломобільних верств населення (пішоходи з дитячими колясками, інваліди).

Журналісти відзначають, що замість того, щоб зробити плавний підйом всередині приміщення – його роблять ось таким нелогічним способом, абсолютно не думаючи про зручність пішоходів.



Водночас звертається увага, що це перший пандус цієї мережі аптек, який перекрив прохід пішоходам. Раніше незручність влаштували на вулиці Старопортофранківській.

До цього ми повідомляли, що перед Новим роком без тепла залишилися лікарні, дитячі садки, а також десятки житлових будинків у центрі Одеси

Причиною відключення опалення стала аварія на магістральній теплотрасі.

Комунальники вже приступили до ремонтних робіт на Малій Арнаутській, 15. Обіцяють усунути поломку до 10: 00 30 грудня.

* вул. Леонтовича 9/1 « " Одеський обласний центр соціально значущих хвороб»;

* вул. Леонтовича 11 " Одеський обласний центр соціально значущих хвороб»;

* Лермонтовський провулок, 6 «"Укр.НДІ медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України»;

* вул. Пантелеймонівська 6, Управління СБУ в Одеській області, поліклініка військово-медичної служби, діагностичний центр ВМС;

* вул. Б. Арнаутська 3, Центр дитячої творчості " Моряна»;

* вул. Б. Арнаутська 9, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 101.

Крім того, без теплопостачання залишилися одесити, які проживають за наступними адресами:

Дві доби не опалюватимуться медичні та дитячі заклади за адресами:

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