Очевидці зняли все на відео

В Одесі водії влаштували розбірки на дорозі

Бійку зняли на відео очевидці і опублікували в місцевий Telegram-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент трапився у вівторок, 29 грудня на вулиці Краснослобідській.

У кадрі видно, як водії легковика і білого мікроавтобуса розмахують кулаками і з'ясовують стосунки.

Очевидці припускають, що чоловіки не поділили дорогу, а також розповіли, що один з них розбив обличчя своєму опоненту.

Чим все закінчилося не ясно, проте відомо, що на місце бійки була викликана поліція.

"Ну півні, блін", - коментує авто ролика.

Раніше ми писали, що в Одесі сильний вітер став причиною падіння дерев і зупинки громадського транспорту.

Так, у вівторок 29 грудня поривчастий вітер повалив дерево прямо на трамвай №5, який рухався по Французькому бульвару.

Момент зафіксував реєстратор машини, що проїжджала поруч. Гілка також обірвала дроти і заблокувала рух інших вагонів.

Також очевидці повідомляють про ще одну подію на вулиці Паустовського на селищі Котовського. Там також впала гілка на трамвайні колії і заблокувала рух громадського транспорту.

Нагадаємо, що циклон мчить до Одеси, коли чекати погодного удару: "ожеледь, штормовий вітер і..."

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