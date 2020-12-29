В Одесі водії влаштували розбірки на дорозі
Бійку зняли на відео очевидці і опублікували в місцевий Telegram-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент трапився у вівторок, 29 грудня на вулиці Краснослобідській.
У кадрі видно, як водії легковика і білого мікроавтобуса розмахують кулаками і з'ясовують стосунки.
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Очевидці припускають, що чоловіки не поділили дорогу, а також розповіли, що один з них розбив обличчя своєму опоненту.
Чим все закінчилося не ясно, проте відомо, що на місце бійки була викликана поліція.
"Ну півні, блін", - коментує авто ролика.
Раніше ми писали, що в Одесі сильний вітер став причиною падіння дерев і зупинки громадського транспорту.
Так, у вівторок 29 грудня поривчастий вітер повалив дерево прямо на трамвай №5, який рухався по Французькому бульвару.
Момент зафіксував реєстратор машини, що проїжджала поруч. Гілка також обірвала дроти і заблокувала рух інших вагонів.
Також очевидці повідомляють про ще одну подію на вулиці Паустовського на селищі Котовського. Там також впала гілка на трамвайні колії і заблокувала рух громадського транспорту.
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